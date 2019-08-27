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"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:30 ص
"القتل الخطأ".. كيف يتعامل القانون مع مرتكبى حوادث الطرق ؟ حادث تصادم- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية فى حالة القتل الخطأ ، وما ينص عليه القانون فى تلك الحالات.

 ويقول المحامى محمد إبراهيم، إن القتل الخطاء يعتبر من الجرائم المتكررة، خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن نص قانون العقوبات فى المادة 238، يؤكد أن كل من تسبب بالخطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، خاصة حوادث الطرق المنتشرة بكثرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

 

 


بشير التابعى

القتل الخطاء

القانون المصرى

حبس

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