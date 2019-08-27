سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الشرطة اليونانية: مصرع 6 مهاجرين فى حادث مرورى بينهم مصريين

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:12 ص
الشرطة اليونانية: مصرع 6 مهاجرين فى حادث مرورى بينهم مصريين حادث تصادم _ صورة أرشيفية
أثينا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحقق الشرطة اليونانية، مع شخصين للاشتباه فى تهريبهما للبشر بعد مقتل 6 رجال يُعتقد بأنهم مهاجرون من باكستان ومصر فى سيارة مكتظة بالركاب انحرفت من على طريق سريع قرب الحدود التركية.

وقالت الشرطة إن هناك عشرة مصابين آخرين فى الحادث، وتكدس الركاب الست عشرة جميعا فيما وصفتها الشرطة بأنها "مركبة تشبه الجيب" واتجهوا صوب بلدة أليكساندروبوليس اليونانية.

وقع الحادث فى منطقة إفروس بإقليم لوترا على الحدود اليونانية مع تركيا، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا جميعهم رجال بالغون.

 

 


الشرطة اليونانية

مصرع 6 مهاجرين

حادث مرورى

الهجرة غير الشرعية

ضحايا الهجرة غير الشرعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

هدية غامضة من La Casa De papel للمطربة اللبنانية اليسا .. اعرف الحكاية

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة