السيسي وشينزو آبي يفتتحان غداً القمة السابعة للتيكاد باليابان

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى سوف يترأسان الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتيكاد غداً، الأربعاء.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس السيسى سوف يلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة يوضح فيها موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية بالقارة الافريقية والتى تتناغم مع أجندتها لعام 2063 والمحاور المتعلقة بتعزيز التنمية المستدامة مع القارة الافريقية والتى جاءت فى الخطاب الذى القاه الرئيس السيسى فور توليه رئاسة الاتحاد الافريقى .

وأوضح "راضى"، أن رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الافريقية تتضمن التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقى الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو ، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.