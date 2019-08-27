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الرئيس التونسى المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض آخر استعدادات الانتخابات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 07:21 م
الرئيس التونسى المؤقت يبحث مع رئيس الحكومة المفوض آخر استعدادات الانتخابات الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر
أ ش أ

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بحث الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، مستجدات الوضع العام بالبلاد، وآخر الاستعدادات المتعلقة بالانتخابية الرئاسية والتشريعية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين اليوم /الثلاثاء/ بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد فوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية، باعتباره مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.


تونس

محمد الناصر

كمال مرجان

الانتخابات التونسية

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