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التنمية المحلية: تمويل 127 ألف مشروع لشباب الخرجين بتكلفة 11.2 مليار جنيه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:59 ص
التنمية المحلية: تمويل 127 ألف مشروع لشباب الخرجين بتكلفة 11.2 مليار جنيه مقر مشروعك - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن وزير التنمية المحلية، أن إجمالى حجم القروض التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات بلغ 11.2 مليار  جنيه مولت أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخرجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزى.

وأكد وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، أن مشروعك يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5% بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات .


وشدد الوزير على ضرورة تذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم مع وجود دراسات جدوى للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها مع وجود فرص التدريب الفني والإداري بجانب اصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات من إدارة مشروعك فى كل محافظة إضافة الي تكثيف التوعية لدي الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات فى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تنفيذها من خلال "مشروعك" حيث نفذت المنيا 16 ألفاً و 560 مشروعاً والبحيرة 13ألفاً و933 مشروعاً  وسوهاج 13 ألفاً و380 مشروعاً والدقهلية 11 ألف مشروع فيما كانت محافظات المنيا وسوهاج والشرقية هى الأكبر فى حجم القروض التي حصلت عليها وتجاوزت المليار جنيه فى كل منها .


وطالب وزير التنمية المحلية الشباب بالتوجه إلى مقار "مشروعك" فى الأحياء أو المدن أو المراكز القريبة من مقار اقامتهم والتعرف على التسهيلات المقدمة للشباب والمرأة وإجراءات الحصول علي قروض من خلال المشروع والتى تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا يوجد سقف للقروض حيث يتم التمويل طبقاً لحجم المشروع وهيكل التمويل، مؤكدًا أنه تم تغطية جميع المحافظات بمقار "مشروعك" بعدد 287 مقر وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك المشاركة فى المشروع مع الإشراف الشخصي من جانب كل محافظ لتذليل أى معوقات تواجه تنفيذ أى مشروع .

 

 


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