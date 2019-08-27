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التحقيق مع عاطلين سرقا سائق بالإكراه بعد التعدى عليه بالضرب فى الخليفة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:42 م
التحقيق مع عاطلين سرقا سائق بالإكراه بعد التعدى عليه بالضرب فى الخليفة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق فى واقعة قيام عاطلين بسرقة سائق بالإكراه بعد التعدى علية بالضرب بالخليفة، كما أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط عنصرين إجراميين (أحدهما مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه" - سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم "بلطجة، هاتف محمول- 2 سلاح أبيض)، وبحوزتهما هاتف محمول وسلاحين ابيض، وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما ومبلغ مالى من قائد سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

 

وعلى الفور تم التوصل للمجنى عليه "مصاب بجروح" والذى قرر أنه فى وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسى" بطريق الاوتوستراد بدائرة القسم استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائرى، بدائرة قسم شرطة دارالسلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة بالاكراه

الخليفة

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