التحريات فى مصرع شخصين بالعياط: شقيقان واختلال عجلة القيادة السبب

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى حادث مصرع شخصين نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالعياط، أن الضحيتين شقيقان، وهما "مصرى.ح" و"أحمد. ح ".

أضافت التحريات أن اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب السيارة، وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى العياط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى العياط.

وانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شخصين نتيجة انقلاب سيارة، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.