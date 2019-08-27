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الاثنين المقبل.. انطلاق أعمال المنتدى الكشفى العربى الرابع بشرم الشيخ

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:43 م
الاثنين المقبل.. انطلاق أعمال المنتدى الكشفى العربى الرابع بشرم الشيخ فرق كشافة - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ينظم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فى مصر، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية، يوم الاثنين المقبل بشرم الشيخ، المنتدى الكشفى العربى الرابع تحت عنوان "تنمية واستدامة"، ويستمر 5 أيام بمشاركة مصر و14 دولة عربية. 
 
ويناقش المنتدى الكشفى العربى، موضوعات الحوار من أجل السلام والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات فى مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير فى الأخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب فى المجتمع. 
 
كما يصدر عن المنتدى، إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفى العربي، حيث يعرض دور الشباب فى مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة. 
 
ويشارك فى المنتدى، شباب وفتيات دول مصر والأردن والجزائر وتونس والسودان وسلطنة عمان والعراق والسعودية وسوريا وفلسطين وليبيا ولبنان والكويت والمغرب واليمن.
 

المنتدى الكشفى

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