الإفراج عن وزير الفلاحة الجزائرى السابق بعد اتهامه فى قضايا فساد

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أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بالإفراج عن وزير الفلاحة السابق عبدالقادر بوعزقي بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه في قضايا فساد.

وذكر بيان للمحكمة العليا اليوم،الثلاثاء، أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم، الاستماع إلى عبدالقادر بوعزقي وزير الفلاحة السابق المتهم بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات والعقود وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبديد أموال عمومية"، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم بعد سماع أقواله.