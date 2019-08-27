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الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة تعالج فهم الجماعات لقضية الهجرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:26 م
الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة تعالج فهم الجماعات لقضية الهجرة خطبة الجمعة
كتب – إسماعيل رفعت

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تؤدى منابر مصر، خطبة الجمعة المقبلة، حول مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر، لتعالج التناول الخاطئ لمفهوم وقضية الهجرة، حيث يتناولها المتطرفون على أنها هجرة من المجتمعات، لتأسيس مجتمعات أخرى، بينما تتحدث المنابر عن هجرة الخطأ السلوكى والفكرى إلى نظيره الصحيح لتطوير المجتمع وليس هدمه.
 
 
من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 

وزاره الاوقاف

الهجرة النبوية

خطبة الجمعة

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