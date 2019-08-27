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اختفاء محمول وراء شائعات تعدى ضابط على مدرسة بامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:41 م
اختفاء محمول وراء شائعات تعدى ضابط على مدرسة بامتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أفادت مصادر عدم صحة شائعات تعدى ضابط على مدرسة، على خلفية نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدوينات حول اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.
 
وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغ من طالبة "مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية" بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الامتحانات بدائرة القسم لقيامها بالاستيلاء على هاتفها المحمول التى قامت بتسليمه لها قبل دخولها لآداء الامتحان واكتشفت عدم وجوده عقب انتهاء الامتحان.
 
وفى وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدى الطالبة بتواجدهما برفقة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لقيامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتيهما.
 
على الفور إنتقلت الدورية الأمنية لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط لفحص البلاغ وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الإتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة .. حيث قام رئيس الدورية بالتقابل مع رئيس اللجنة والمشكو فى حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو فى حقها، وطلب إصطحابها لديوان القسم لإستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.
 
عقب ذلك توجهت المشكو فى حقها إلى إحدى المستشفيات بالإسماعيلية ولم يتحرر لها أى تقارير مرضية لعدم وجود أى إصابات بها ، وقامت المذكورة بتحرير محضر بقسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد (بدائرة مقر إقامتها) أقرت من خلاله بعدم اتهامها لضابط الدورية الأمنية، وأنها حضرت لتحرير محضر لإثبات حالة لمرورها بحالة نفسية سيئة على خلفية الواقعة.

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