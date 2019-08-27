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احذر.. "الشامات الحمراء" على بشرتك قد تكون نوعا من سرطان الجلد

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:30 م
احذر.. "الشامات الحمراء" على بشرتك قد تكون نوعا من سرطان الجلد البقع الحمراء على الجلد قد تكون سرطان احذر
كتبت إيناس البنا

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 قد تبدأ في ملاحظة بعض العلامات الحمراء على الجلد فى منتصف العمر والتى يمكن تجاهلها على أنها أمر طبيعى،  تلك البقع تبدو مثل الشامات الحمراء الزاهية، لكن في الواقع ما ينمو في الأوعية الدموية هذا يسمى أورام الكرز، وفى الغالب هي حالة وراثية.

الأورام الوعائية ليست خطيرة، ولكن ووفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday" فالأمر يتطلب زيارة طبيب الأمراض الجلدية عندما تلاحظ ذلك، فقد تعتقد أنه نمو غير ضار ولكن في الواقع وسيلة أكثر خطورة. فغالبا ما نعتقد أن الورم الميلاني يظهر بلون أسود غامق، ولكن هناك أنواعًا أخرى من سرطان الجلد مثل سرطان الجلد أو سرطان خلايا التي يمكن أن تقدم بقع حمراء صغيرة على الجلد.

سواء أكنت ترغب في إزالة الورم الوعائي الكرزي أم لا ، فيمكن أن تفحصه فى جلدك - وبقية جسمك - بحثًا عن علامات السرطان من قبل الطبيب،  لهذا السبب من المهم أيضًا زيارة طبيب أمراض جلدية بدلاً من خبير تجميل غير مدرب طبياً.

بقع حمراء على الجلد
بقع حمراء على الجلد

 

 


ورم وعائى

بقع حمراء

الاوعية الدموية

سرطان الجلد

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