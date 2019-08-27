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إلغاء رخصة مزرعة ووقف إصدار تراخيص مزارع داخل الحيز العمرانى بالدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 03:33 م
إلغاء رخصة مزرعة ووقف إصدار تراخيص مزارع داخل الحيز العمرانى بالدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، للإلغاء رخصة ووقف نشاط مزرعة دواجن بطلخا بعد دخولها الحيز العمراني الجديد ووقف اصدار تراخيص مزارع داخل الكتل السكنية. 
 
جاء قرار محافظ الدقهلية استجابة لشكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من إعادة تشغيل مزرعة دواجن بجوار منزله داخل الكتلة السكنية بمدينة طلخا. 
كما وافق محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية ل 9من المواطنين وادراجهم في برنامج تكافل وكرامة، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمهم في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقته لحين انتهاء إجراءات المعاش الدائم .
 
وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتوفير 3 فرص عمل في القطاع الخاص لثلاثة من المواطنين علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت ممكن مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية .
 
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده محافظ الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة و سعد الفرماوي السكرتير المساعد وأعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بالمحافظة.
 

 


الدقهلية

تراخيص مزارع

الحيز العمراني

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