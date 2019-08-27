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إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق القصير - قفط

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:49 ص
إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق القصير - قفط اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب صباح اليوم الثلاثاء، 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص، بطريق القصير - قفط، تم نقل المصابين لمستشفى القصير العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالكيلو 88 طريق قفط – القصير.

ووجهت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر أقرب سيارات إسعاف نحو الحادث على الفور، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم لمستشفى القصير العام.

وتبين أن إصابات المصابين متفرقة ما بين سحجات وكدمات متفرقة وخلع بالكتف وجارى اتخاذ الإجراءات النهائية حول الواقعة.

 

 


البحرالاحمر

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حادث طريق

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