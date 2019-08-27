إسرائيل تكشف عن الجنرال الإيرانى المسؤول عن التخطيط لعملية الطائرات المسيرة

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنرال الإيرانى "غفارى" ، الذي يعمل تحت قيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني المباشرة، هو المسؤول عن التخطيط لعملية الطائرات المسيرة التخريبية-وفقا لسكاى نيوز عربية.

والأسبوع الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية قوة فيلق القدس وميليشيات تابعة له، كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا.

ويعتبر غفاري من كبار مسؤولي فيلق القدس-القوة السرية، ضمن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، ويعمل قائدا للقوات الإيرانية في سوريا، حيث يقود جهود التموضع الإيرانية فيها.