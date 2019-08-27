إزالة 12 ألف متر تعديات على الأراضى الزراعية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

‏أعلن اللواء عصام عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بقرية سلكا بمساحة 10937متر مربع، وإزالة مساحة 2272 مترمربع بقرية ميت خلف بمركز ومدينة شبين الكوم، هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المتعدين، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.



إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة تعديات الأراضى الزراعية بالمنوفية