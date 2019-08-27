سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

أسقف القوصية يختتم مهرجان شبابى بأسيوط بعنوان "على صورته"

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 09:21 م
أسقف القوصية يختتم مهرجان شبابى بأسيوط بعنوان "على صورته" اسقف القوصية يختتم كرنفالًا شبابيًا بعنوان "على صورته"
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم الانبا توماس  بإيبارشية القوصية ، فعاليات كرنفال "على صورته" الذي تنظمه دار الكتاب المقدس بمصر للعام الثالث بالتنسيق مع الإيبارشية.
 
حضر الكرنفال إلى جانب نيافة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا ثيؤفيلس اسقف منفلوط ،  بدأت فعاليات الكرنفال الخميس الماضي واستمرت لمدة خمسة أيام تم خلالها تقديم برامج مختلفة بدءًا من الأطفال وحتى الكبار ، وعلى مدار أيام  الكرنفال الأربعة شارك حوالي  26 الف شخص من مختلف الأعمار من أبناء الإيبارشية وعدد من الإيبارشيات المجاورة، وهي إيبارشيات ديروط، منفلوط، دير المحرق، أسيوط.
 
 

الانبا توماس

اسقف القوصية

الكنيسة

على صورته

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأنبا مرقس يستقبل محافظ الدقهلية باحتفالات دير ميت دمسيس القبطى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:48 م

مطران سوهاج للكاثوليك يجتمع بطلاب اللاهوت للاستماع لرؤيتهم بالخدمة الكنسية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:01 م

"الكاثوليكية بالأقصر" تبدأ الدورة السادسة للمقبلين على الزواج

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:58 م

مطران سوهاج يفتتح الموسم الخامس لمدرسة المواهب الكاثوليكية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 05:28 م

مطران أسيوط يحتفل باليوبيل الفضي لراهبتين بكنيسة سانت تريز

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:00 م

البابا تواضروس يعزى كهنة عزبة النخل فى وفاة القس إبرام داوود متأثرًا بمرضه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:24 م

مطران طيبة للكاثوليك يكرم خدام مرحلتى إعدادى وثانوى بالغردقة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

مفاجآت فى التريلر الجديد للموسم الثانى من مسلسل Titans

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اليوم السابع: السيسى فى اليابان للدفاع عن حقوق أفريقيا فى التنمية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

موجز أخبار مصر للساعة 6.. السبت إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

1 سبتمبر.. عيد الصحة القومى

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية لمدة 15يوما

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

مصر تهزم نيجيريا 3 / 0 فى بطولة العالم لناشئى الطائرة.. وتتأهل لربع النهائى

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

قصة صاحب أخر ورشة فخار بالوادى الجديد يرفض بيع متنجاته بالمال.. صور

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى: ارتفاع نسبة الإجهاض بصفوف مجندات الجيش

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

صراعات شركة "أوراسكوم" وشركة التمويل العقارى أمام المحكمة الاقتصادية.. نزاعات قضائية لفسخ التعاقد منذ 10 سنوات.. خلاف بين الشركتين لتسليم إحدى الوحدات السكنية بسبب عدم سداد الأقساط.. والمحكمة ترفض الموضوع

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

س وج.. كل ما تريد معرفته عن التيكاد 7.. يفتتحها السيسي وآبى غدا باليابان

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

الحكومة تستعد لحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير.. رئيس الوزراء: تنظيم احتفالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر بحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة