أسقف القوصية يختتم مهرجان شبابى بأسيوط بعنوان "على صورته"

اختتم الانبا توماس بإيبارشية القوصية ، فعاليات كرنفال "على صورته" الذي تنظمه دار الكتاب المقدس بمصر للعام الثالث بالتنسيق مع الإيبارشية.
حضر الكرنفال إلى جانب نيافة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا ثيؤفيلس اسقف منفلوط ، بدأت فعاليات الكرنفال الخميس الماضي واستمرت لمدة خمسة أيام تم خلالها تقديم برامج مختلفة بدءًا من الأطفال وحتى الكبار ، وعلى مدار أيام الكرنفال الأربعة شارك حوالي 26 الف شخص من مختلف الأعمار من أبناء الإيبارشية وعدد من الإيبارشيات المجاورة، وهي إيبارشيات ديروط، منفلوط، دير المحرق، أسيوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة