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أخبار × 24 ساعة.. هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد : سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

بدء ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات 

جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور 

توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء 

هيئة ميناء دمياط تعلن حركة السفن خلال آخر 24 ساعة 

الهجرة تبحث مقترحا لمؤسسة مصر تستطيع لتطبيق مفهوم المدن الذكية بقطاعات الصحة والنقل 

فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل 

الحكومة توجه بالتزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء ورفع نسب التحصيل

الزراعة: ارتفاع عدد تراخيص المزارع لـ40 ألف مزرعة وتسهيلات للاستثمار فى التربية والتسمين 

لجنة صياغة العقوبات البديلة لحبس الغارمين تنتهى من اجتماعها بـ6 مقترحات 

تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل 

تعرف على نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 

هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة 


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