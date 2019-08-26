وسائل إعلام ألمانية: ترامب يزور البلاد فى وقت لاحق

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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور ألمانيا لاحقًا، فى زيارة لم يُحدَد موعدها بعد.

وأوضحت صحيفة "دى تسايت" أن ترامب، بعد لقائه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، أعلن أنه سوف يزور ألمانيا دون تحديد موعد مسبق.

وأشارت، إلى أن خلال مدة رئاسته التى تعدت العامين، التقى ترامب مع ميركل فى ألمانيا مرة واحدة -لحضور قمة مجموعة العشرين لعام 2017 فى هامبورغ- ولم يتم استقباله ضيفًا فى برلين مطلقًا.

وذكرت الصحيفة أنه خلال لقائهما، على هامش قمه مجموعة السبع بفرنسا اليوم، تحدث ترامب وميركل أيضًا عن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت ميركل، إن الجانبين لديهما مصلحة كبيرة فى تكثيف التجارة، كما أعرب ترامب عن أمله فى أن تتمكن الولايات المتحدة أيضًا من إبرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ووصف الموقف الأوروبى فى الصراع التجارى بأنه "صعب".