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وزير برازيلى يصف ماكرون بـ"المعتوه" لاعتراضه على اتفاقية تجارة حرة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:27 ص
وزير برازيلى يصف ماكرون بـ"المعتوه" لاعتراضه على اتفاقية تجارة حرة ماكرون
كتب : أحمد علوى

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تعرض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون للإهانة من قبل وزير بحكومة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو الأحد من خلال حسابه على تويتر، حيث كتب وزير التعليم البرازيلى، أبراهام وينتروب فى إشارة إلى معارضة الرئيس الفرنسى لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبى وميركوسور، إنه معتوه وانتهازى ويسعى دائما للحصول على الدعم من اللوبى الزراعى الفرنسى.

ووفقاً لصحيفة لو بوان الفرنسية فإن الوزير البرازيلى، استخدم مصطلحات لا تتفق تماما مع الاستخدامات الدبلوماسية، وكان يستخدم اللغة البرتغالية.

وتابع أبراهام، "فرنسا بلد التطرف، أنتجت رجالًا مثل ديكارت أو باستور ، ولكن أيضًا متعاونين تحت قيادة النازيين".

 


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