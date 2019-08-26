مسئول صينى: نرغب فى حل القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال التعاون

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أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ليو خه" أن بكين ترغب فى حل القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال التشاور والتعاون، وأن تصعيد الحرب التجارية لا يخدم الصين والولايات المتحدة أو مصالح بقية شعوب العالم.

وأضاف خه - فى كلمة أثناء حضوره الدورة الثانية لمعرض الصين الدولى لصناعة الذكاء فى بلدية تشونغتشينج جنوب غربى الصين اليوم الاثنين إن بلاده ستواصل خلق بيئة استثمارية جيدة وتعمل على حماية حقوق الملكية، وتعزيز تطوير الصناعات الذكية في ظل ظروف مفتوحة، مشددا على معارضة بلاده الحازمة للحصار التكنولوجي والحمائية، وسعيها لحماية سلامة السلسلة الصناعية .