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مذيعة جزائرية تستقيل من قناة الجزيرة وتلمح لتعرضها لضغوطات ومساومات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:48 م
مذيعة جزائرية تستقيل من قناة الجزيرة وتلمح لتعرضها لضغوطات ومساومات المذيعة الجزائرية حسينة أوشان
كتب : أحمد جمعة

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أعلنت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان استقالتها من قناة الجزيرة القطرية، ملمحة إلى تعرضها لضغوط ومساومات لتبنيها مواقف تختلف عن توجهاتها.

تأتى الاستقالة فى وقت تتصاعد فيه حدة الاستهجان للحملة الإعلامية الخبيثة، التى تقودها قناة الجزيرة ضد الجزائر وتحديداً الجيش.

وأعلنت حسينة أوشان عن استقالتها فى تغريدة عبر حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث قالت فيها "بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة".

وأضافت "لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأنى لا أشعر برغبة فى استعراض تفاصيل ما حدث..أقله فى هذه المرحلة، فقط أود أن أقول ختاما إن الحياة تحدث عندما نختار".

وعلى الرغم من أن المذيعة الجزائرية رفضت الإفصاح صراحة عن أسباب استقالتها فى الوقت الحالى، إلا أنها استبقت تغريدة الاستقالة مباشرة بإعادة نشر تغريدة سابقة لها نشرتها فى أبريل الماضى، يعتقد أنها تحمل أسباب الاستقالة.

وفى هذه التغريدة السابقة ألمحت المذيعة الجزائرية لتعرضها إلى ضغوط ومساومات ومحاولة شراء مواقفها وآرائها وولائها بالمال.

وقالت أوشان فتى هذه التغريدة "ما إن تبدأ فى التحليل أو مناصرة قضية عادلة..وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقا حتى تفقد مصداقيتك وتُفقد القضية التى تناصر التعاطف نحوها".

واحتفى مغردون من مختلف الدول العربية باستقالة أوشان، متوقعين أن يحذو المزيد من الإعلاميين الشرفاء حذوها.


قناه الجزيره

اخبار قطر

استقاله مذيعه جزائريه

الجزيره القطريه

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