محافظ كفرالشيخ: استغلال 226 فدانا لإقامة مصنع للقمامة ومدفن صحى ومشروعات خدمية

كفر الشيخ_ محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مع اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وسبل استغلال أراضى الدولة بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة لتعظيم استثمار أصول الدولة من الأراضى غير المستغلة، تحقيقاً لرؤية مصر 2030، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانونى للمحافطة، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندس الحبشى جبر، مدير إدارة أملاك الدولة، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفنى بالمحافظة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بإنجازات المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى على مستوى الدولة، حيث يعد البوابة الحكومية والرسمية للخريطة الاستثمارية التى توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وحصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية لضمان تطبيق أسس الحوكمة، والذى يضع الاستراتيجية العامة لاستخدامات الأراضى، وخريطة مصر الصناعية بالكامل وحجز أى نشاط صناعى عبر شبكة المعلومات " online " والمنطقة الصناعية استخداماتها ونوعها وطبيعة الأنشطة من خلال " تصوير استراتيجي"، وبعض قطع الاراضى التى تتبع جهات الولايات الأخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة قطع الأراضى داخل الحيز العمرانى، وتوصيات وقرارات لجنة استخدامات الأراضى المعنية لإصدار قرار نهائى، لإنهاء مشاكل 11 ألفا و800 شخص من 2005م الحاجزين لوحدات إسكان اجتماعى، حيث لا تملك محافظة كفرالشيخ أراضى تتبعها مباشرة ولكنها تتبع جهات الولاية المختلفة، وهناك تنسيق كامل بين أطراف اللجنة المعنية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمناقشة استخدام أراضى الدولة بالمحافظة لصالح التنمية والعرض لتصوير ورصد ورفع احداثيات المساحات المستهدفة، وذلك بدون قرار من المحافظة أو جهات الولاية الأخرى.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ، سبل استغلال 10 أفدنة لإقامة مصنع للقمامة جنوب العاصمة مع اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لصالح البيئة وخدمات المواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص 91 فدان أراضى أملاك دولة لإنشاء مدفن صحى بملاحة منيسى بشمال البرلس، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة باستثمار الأراضى غير المستغلة لصالح المشروعات والتنمية وحمايتها من التعديات، مضيفا أن هناك 22 قطعة بإجمالى مساحة 125 فدانا من الأراضى غير المستغلة بالمحافظة، يتم دراسة استغلالهم لصالح المشروعات والتنمية بالمحافظة.