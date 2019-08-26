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مجزرة فى اسطنبول.. مواطن يقتل والدته وشقيقه.. صحيفة جمهوريت تكشف التفاصيل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:11 م
مجزرة فى اسطنبول.. مواطن يقتل والدته وشقيقه.. صحيفة جمهوريت تكشف التفاصيل شرطة تركية
إيمان حنا

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جريمة بشعة شهدتها مدينة اسطنبول أمس الأحد، بعدما أقدم شاب على قتل والدته وشقيقه رمياً بالرصاص، فضلاً عن إصابة والده، قبل أن يقفز من شرفة منزل الأسرة ليفارق الحياة على الفور.

 

تفاصيل الحادث المأسوى كشفت تفاصيله صحيفة "جمهوريت" التركية اليوم الإثنين، مشيرة إلى أن شخصا يبلغ من العمر 25 عاماً، لقى مصرعه بعد قفزه من النافذة وذلك بعد أن قتل والدته وشقيقه أصاب والده بطلقة رصاص نقل على إثرها إلى مستشفى "عمرانية" التعليمى فى حالة خطرة.

 

 جانب من التقرير

جانب من التقرير

 

ووقع الحادث فى منزل الأسرع الكائن فى شارع كوشكبحى ناميق كمال بمدينة اسطنبول، ولم تصل التحريات الأمنية حتى الآن إلى الأسباب والدوافع، حيث فارق مرتكب تلك المجزرة الحياة بعد قفزه من نافذة منزلهم بالطابق الرابع.

 

 

وتشهد تركيا معدلات مرتفعة من الجرائم الفردية وأعمال العنف، حيث كشفت صحيفة ينى شاغ التركية فى تقرير لها أمس أنه من بين كل 100 مواطن تركى يوجد 12 شخص على الأقل يحملون سلاح.

 

وبحسب احصائيات المركز الأوروبى للإحصاء، التى نشرتها الصحيفة التركية، فإن أنقرة تحتل المرتبة 31 من بين 48 دولة فيما يخص الشفافية فى تجارة السلاح، بخلاف أن تركيا تعدل فى المركز الثالث لأعلى الدول فى معدلات جرائم القتل.


تركيا

اسطنبول

الجريمة فى تركيا

الشرطة التركية

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