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لو مريض سكر.. 8 نصائح للتحكم فى مستوى سكر الدم أثناء الصوم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 09:00 ص
لو مريض سكر.. 8 نصائح للتحكم فى مستوى سكر الدم أثناء الصوم مرضى السكر
كتبت إيناس البنا

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غالبًا ما يكتشف مرضى السكر زيادة فى نسبة السكر فى الدم فى الصباح (وهو ما يحدث عادة قبل الإفطار).

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكر، فإن نسبة السكر فى الدم تزيد أيضًا فى الصباح، ولكن الفرق هو أن مرض السكر يمكن أن يسبب مشاكل للمريض، فى حين أنه لا يسبب مشكلة لغير المصابين بالسكر.

وفقًا لجمعية السكر الأمريكية " diabetes"، فإن جسم مريض السكر لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم فى الصباح (يمكن أن يكون خطيرًا).

 

مريض السكر
مريض السكر

 

لماذا مستويات سكر الدم أعلى فى الصباح 
 

عادة فى المساء ينتج جسمنا الأنسولين بكميات صغيرة، ولكن ما بين الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا، يبدأ الجسم فى القيام ببعض الأنشطة الهرمونية من تلقاء نفسه، مما يزيد من تدفق الجلوكوز فى الجسم حتى يتمكن الشخص من الحصول على الطاقة اللازمة للعمل. خلال هذا الوقت، فإن مستويات العديد من الهرمونات الخاصة فى جسمك مثل: الكورتيزول، الأدرينالين، الجلوكاجون، هرمون النمو، تبدأ فى الزيادة لتمكن الجسم نقل المزيد من الجلوكوز إلى الكبد والعضلات.

لكن مرضى السكر يفتقرون إلى الأنسولين، حيث يبدأ الجلوكوز فى الذوبان فى الدم بدلاً من امتصاصه من قبل العضلات، وهو ما يسبب زيادة نسبة السكر فى الدم فى الصباح.

 

مرض السكر

 

مرض السكر

 

لماذا من 4 صباحًا إلى 8 مساءً
 

إذا كنت تتساءل عن سبب حدوث ذلك بين الساعة 4 صباحًا و8 مساءً كل يوم، فيرجع هذا إلى إيقاع الساعة البيولوجية، التى تحدد يحدد كمية تدفق الهرمونات وغيرها من الأنشطة وفقًا ليلا ونهارا.

 

أسباب زيادة السكر في الدم في الصباح لمرضى السكر
 

إذا لاحظ مريض السكر زيادة في نسبة السكر في الدم في الصباح، فيمكن أن يكون هناك عدة أسباب:

  • عدم تناول الجرعة الصحيحة من الأنسولين قبل النوم ليلا.
  • تناول أطعمة تحتوى على الكثير من الكربوهيدرات في الليل.
  • تناول بعض الوجبات الخفيفة غير الصحية (بينما تشعر بالجوع) في وقت متأخر من الليل.

 

نصائح للسيطرة على السكر في الدم
 

  • بعد العشاء خذ نزهة سريعة لتقليل نسبة السكر في الدم في الصباح.
  • تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المنخفضة في الليل.
  • تناول الأدوية التي يصفها الطبيب في الوقت المناسب.
  • لا تأكل الأدوية الليلية في وقت مبكر جدًا من الليل، وإلا فسيقل تأثيرها في الصباح (مما يزيد من نسبة السكر في الدم).
  • عادة تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم في الصباح.
  • إذا كنت تشعر بالجوع في الليل، فتناول الأطعمة التي لا تزيد من نسبة السكر في الدم ، مثل المكسرات.
  • النوم أقل من 6 ساعات من النوم يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم. لذلك لذا احرص على النوم 8 ساعات ليلا.
  • إذا زاد مستوى السكر في الدم في الصباح، فلا تتخطي وجبة الإفطار (لأنه عندما تأكل شيئًا تتوقف العملية الهرمونية).

 


مرضى السكر

الساعة البيولوجية

سكر الدم

الهرنونات

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