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لمرضى حساسية المعادن.. مش أى اكسسوار ينفع تلبسه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:30 م
لمرضى حساسية المعادن.. مش أى اكسسوار ينفع تلبسه حساسية المعادن-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بمجرد ارتداء الاكسسوارات التى تحتوى على معادن يصاب البعض بحالة من الالتهاب والحكة الشديدة، وهى ما تسمى بحساسية المعادن أو التهاب الجلد التلامسى، ولا يوجد حتى الآن سبب معين للإصابة بحساسية المعادن.

 

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض الاعراض التى تدل على إصابتك بها وهى:

اعراض حساسية المعادن

 

حساسية
حساسية

 1:ظهور طفح جلدى أو نتوءات على الجلد.

2:الحكة الشديدة بمجرد تلامس المعادن أو ارتدائها.

3:احمرار لون الجلد وتغيرات فى البشرة.

4:ظهور بقع جافة على البشرة تشبه الحروق.

5:ظهور بثور  تفرز سوائل على البشرة وذلك فى الحالات الشديدة.

 

عند الإصابة بالتهاب الجلد التلامسى ينصح بعدم ارتداء الاكسسوارات المصنوعة من المعادن ويجب اختيار الاكسسوارات الجيدة والماركات المعروفة وعدم شراء الإكسسوارات من الباعة الجائلين، وفى حالة ظهور احمرار على البشرة او الحكة والبقع ينصح بوضع كريم مهدئ للبشرة وخالى من المواد الكيميائية ولكن يجب أن يكون  تحت اشراف الطبيب.

 


حساسية

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الحساسية

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