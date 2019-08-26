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كاتب كويتى: مصر أم الدنيا بلا منازع

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:06 ص
كاتب كويتى: مصر أم الدنيا بلا منازع الكاتب الصحفى الكويتى محمد عبدالرحمن الدعيج
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قال الكاتب الصحفى الكويتى محمد عبدالرحمن الدعيج، إن مصر هى أم الدنيا بلا منازع ومصدر القومية العربية.
وأضاف الدعيج – في مقال نشرته اليوم الاثنين جريدة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (مصر.. وطني الأكبر) - :"إلى أولئك الذين رفعوا أصواتهم ضد العمالة المصرية في الكويت.. أقول لهم، لماذا لم نسمع لكم صوتا عن العمالة الأجنبية، والتي كانت لها أهداف استخباراتية، وخلايا تجسسية في الكويت.. وعلى عكس ذلك، فإن مساجدنا تمتلئ بإخواننا المصريين، وهم يعمرون مساجد الله...ألا يعلم هؤلاء من هي مصر التي جاء أبناؤها إلينا للعمل من أجل كسب لقمة عيش شريفة.. ألا تعلمون من هي مصر؟ .. مصر العروبة..مصر الأدباء.. مصر التعليم.. مصر الأزهر..مصر العلماء..مصر.. التي انجبت فطاحل من الأدباء.. طه حسين.. إحسان عبدالقدوس..نجيب محفوظ.. يوسف إدريس.. توفيق الحكيم..عباس العقاد.. أنيس منصور.. مصر أم كلثوم.. عبدالحليم حافظ.. محمد عبدالوهاب..مصر.. فريد شوقي.. محمود المليجي.. إسماعيل يس".
وأشار إلى أن كل هذه العبارات ليست كافية في حق مصر، مشددا على أن الشعب الكويتي لن ينسى مصر، ولن تغيب عنه ولن يتركها دون أن يقف معها، ليرد لها الجميل.


الكويت

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مصر

كاتب كويتى

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