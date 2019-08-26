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"قمة أقدر" رسالة إماراتية تخاطب العالم من موسكو

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:09 م
"قمة أقدر" رسالة إماراتية تخاطب العالم من موسكو عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات
أ ش أ

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 تسعى الإمارات إلى أن تكون "قمة أقدر العالمية" محطة فارقة كأحد أبرز المنصات العالمية في مجال تمكين المجتمعات على المستويات الإنسانية والحضارية والفكرية والثقافية، عبر نقل المعرفة والتجربة الإمارتية في استضافة الحدث العالمي إلى العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة ما بين 29 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل تحت شعار" تمكين المجتمعات عالميا..التجارب والدروس المستفادة".
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - في تقرير اليوم الاثنين - أن الإمارات كانت قد استضافت النسختين الأولى والثانية من القمة عامي 2017 و 2018، فيما تكتسب القمة في عامها الحالي أهمية استثنائية، بالعودة إلى حجم التمثيل والمشاركات الرسمية و من ناحية أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش.
 
وتسهم القمة في تعزيز مكانة الإمارات العالمية في خلق المنصات العالمية ذات التأثير الإنساني المرتبط بمفاهيم نقل المعرفة الإنسانية ونشر قيم التسامح وبناء المجتمعات المزدهرة علميا وأخلاقيا على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وتضم القمة عددا من الفعاليات منها المؤتمر الرسمي، والمعرض العالمي، إضافة إلى ورش العمل والجلسات الحوارية.

الامارات

موسكو

قمة أقدر العالمية

روسيا

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