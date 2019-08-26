سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. يبرز لقاءات الرئيس السيسي فى فرنسا.. ويغادر اليوم متجها لليابان

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:10 م
فيديو.. يبرز لقاءات الرئيس السيسي فى فرنسا.. ويغادر اليوم متجها لليابان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب - محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرز المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو، للقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لفرنسا، مع رؤساء كبار الدول، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى مغادرته إلى اليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد".

وفى البداية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابى متواصل خلال إدارة الرئيس "ترامب".

وأشار الرئيس، إلى حرص مصر على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فى ضوء تعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة وخطورتها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس السيسى، وما حققته مصر تحت قيادته من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وفى نفس السياق، أكد الرئيس السيسى- خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات فى قمة مجموعة السبع بفرنسا- أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعًا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدى له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.

وأوضح الرئيس، أنه من المؤسف أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالى الانبعاثات العالمية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.


ماكرون

السيسي

مجموعة السبع

ترامب

الازمة الليبية

المناخ

جونسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم يقر بنجاح مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتصدى للإرهاب بقيادة الرئيس السيسى.. رؤساء الدول يؤكدون تقديرهم للنجاحات المصرية خلال الفترة الأخيرة.. ونواب: إشادة المجتمع الدولى تخرس ألسنة المنظمات المناهضة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:35 م

السيسي يغادر فرنسا متجها لليابان للمشاركة بمؤتمر تنمية أفريقيا "تيكاد"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:18 م

توافق بين السيسي وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا والقضاء على التنظيمات الإرهابية.. والرئيس الفرنسى يؤكد حرص بلاده تعزيز آليات التعاون المشترك مع مصر ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السينما تنقذ الإنسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السينما تنقذ الإنسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة