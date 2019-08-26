فيديو.. يبرز لقاءات الرئيس السيسي فى فرنسا.. ويغادر اليوم متجها لليابان

كتب - محمد الجالى

أبرز المركز الإعلامى لرئاسة الجمهورية، فيديو، للقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لفرنسا، مع رؤساء كبار الدول، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى مغادرته إلى اليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد".

وفى البداية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابى متواصل خلال إدارة الرئيس "ترامب".

وأشار الرئيس، إلى حرص مصر على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، فضلًا عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فى ضوء تعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة وخطورتها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكى عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس السيسى، وما حققته مصر تحت قيادته من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وفى نفس السياق، أكد الرئيس السيسى- خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات فى قمة مجموعة السبع بفرنسا- أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعًا، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدى له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.

وأوضح الرئيس، أنه من المؤسف أن أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار تلك الظاهرة، رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، لا يمثل سوى جزء لا يُذكر من إجمالى الانبعاثات العالمية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.