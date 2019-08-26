غارات جوية إسرائيلية تستهدف فصائل فلسطينية فى الجبال الشرقية للبنان

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نفذ الطيران الحربى الإسرائيلى سلسلة من الغارات الجوية، فجر اليوم الاثنين، على مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمنطقة الجبال الشرقية للبنان، بالقرب من بلدة (قوسايا) بمنطقة البقاع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن 3 انفجارات هزت منطقة البقاع الأوسط فجر اليوم، وبفارق زمني بسيط، حيث تبين أنها ناجمة عن 3 "غارات معادية" استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية، شرقي مدينة زحلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الأماكن المستهدفة هي "مواقع عسكرية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جانبها، أكدت صحيفة (النهار) اللبنانية على موقعها الإلكتروني تنفيذ 3 غارات إسرائيلية ضد مواقع عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونقلت عن أحد المسئولين في المواقع المستهدفة، قولهم إن طائرات من دون طيار من طراز (إم كي) استهدفت مواقعهم بثلاثة صواريخ صغيرة، وأن الغارة لم تسفر عن أية إصابات بشرية وأن الأمر اقتصر على خسائر مادية.