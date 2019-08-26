طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 26 34

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 37

الاسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 26 36

نخل 22 36

نويبع 28 36

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 40

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 41

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

حلايب 28 36

رأس حدربة 29 35