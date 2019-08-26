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صور.. 10 معلومات لا تعرفها عن غرف عمليات "الكبسولة" بالزقازيق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص
صور.. 10 معلومات لا تعرفها عن غرف عمليات "الكبسولة" بالزقازيق غرف عمليات "الكبسولة"
الشرقية – إيمان مهنى

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نجحت كلية الطب جامعة الزقازيق فى إنشاء جناح للعمليات مزود بغرف نظام "الكبسولة"، والتى تخص بعمليات الجراحات الدقيقة أهمها زراعة الكبد.

و يرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن جناح العمليات الجديد
 

1- جناح العمليات المرحلة الثانية لتطوير قطاع عمليات مستشفى الجراحة الجديد

2- يضم جناحين للعمليات، 26 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة

3- 15 غرفة من الجناح ب الجديد تعمل بنظام الكبسولة

4- نظام الكبسولة سيمكن الجامعة من إجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة ومنها زراعات الكبد والكلى، وهى أكثر الأمراض انتشار فى المحافظة

5- يبلغ إجمالى تكلفة التطوير لمستشفى الجراحة وإضافة الأقسام الجديدة ما يقرب من عشرين مليون جنيه

6- تحمل المجتمع المدنى وتبرعات أهل الخير تكاليف التطوير

7- أجرى ما يقرب من 600 عملية جراحية خلال شهر 

8- وافقت وزارة الصحة على منح تراخيص زراعة الكبد والكلى للجامعة 

9 - المستشفى يستعد لإجراء عمليات الزراعة خلال الفترة المقبلة 

10- الوحدة ستخدم الشرقية ومدن القناة

 

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الشرقية

جامعة الزقازيق

جراحات الكبد

عمليه جراحيه

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