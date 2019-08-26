صور.. 10 معلومات لا تعرفها عن غرف عمليات "الكبسولة" بالزقازيق

نجحت كلية الطب جامعة الزقازيق فى إنشاء جناح للعمليات مزود بغرف نظام "الكبسولة"، والتى تخص بعمليات الجراحات الدقيقة أهمها زراعة الكبد.
و يرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن جناح العمليات الجديد
1- جناح العمليات المرحلة الثانية لتطوير قطاع عمليات مستشفى الجراحة الجديد
2- يضم جناحين للعمليات، 26 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة
3- 15 غرفة من الجناح ب الجديد تعمل بنظام الكبسولة
4- نظام الكبسولة سيمكن الجامعة من إجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة ومنها زراعات الكبد والكلى، وهى أكثر الأمراض انتشار فى المحافظة
5- يبلغ إجمالى تكلفة التطوير لمستشفى الجراحة وإضافة الأقسام الجديدة ما يقرب من عشرين مليون جنيه
6- تحمل المجتمع المدنى وتبرعات أهل الخير تكاليف التطوير
7- أجرى ما يقرب من 600 عملية جراحية خلال شهر
8- وافقت وزارة الصحة على منح تراخيص زراعة الكبد والكلى للجامعة
9 - المستشفى يستعد لإجراء عمليات الزراعة خلال الفترة المقبلة
10- الوحدة ستخدم الشرقية ومدن القناة
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