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صور.. محافظ المنيا :نقل الباعة الجائلين لموقع بديل وإعادة تخطيط منطقة الحبشى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:39 ص
صور.. محافظ المنيا :نقل الباعة الجائلين لموقع بديل وإعادة تخطيط منطقة الحبشى محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات
المنيا- فريق المحافظات

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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال الحملة التى تنفذها الوحدة المحلية لمدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية لإزالة الإشغالات والمخالفات على المرافق العامة بمنطقة الحبشى وأسفل كوبرى محمد بدوى، لإخلائه من الباعة الجائلين وتيسيير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة.

 

ورافق المحافظ خلال جولته محمد سيد رئيس المدينة والعقيد أحمد نافع رئيس قسم شرطة المرافق، حيث تابع المحافظ أعمال الإزالات الفورية للمخالفين، للتأكد من القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المنطقة، مع توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين.

 

ووجه المحافظ بالاستمرار فى نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التى تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضارى اللائق بالمدينة، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدى لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

 

وأوضح محمد سيد، رئيس المدينة، أنه تم فتح طريق القنطرة المجاور لسوق الحبشى بحى جنوب المدينة بالإضافة إلى تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة التى تقع بين ترعة الابراهيمية ومبنى الرى لنقل حوالى 40 بائعا اليها، تحقيقاً للسيولة المرورية وتقليل الازدحام وحفاظاً على الشكل الحضارى للمدينة، لافتا غلى أنه جارى تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشى بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدينة.

 

محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات (1)
محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات

 

محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات (2)
محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات

 

محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات (3)
محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات

 

محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات (4)
محافظ المنيا يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات

المنيا

محافظ المنيا

ازاله اشغالات بالمنيا

الباعة الجائلين بالمنيا

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