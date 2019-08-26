صور.. "حقوق سوهاج" تحتفل بتخريج دفعتها الأولى وتعيين 8 معيدين منها

سوهاج - محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور أحمد عزير رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة الاولى لكلية الحقوق، وذلك بقاعة قناة السويس بالمقر الجديد للجامعة، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد والدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق، ومحمد فوزى المستشار القانونى للجامعة واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والعاملين بالكلية وأولياء أمور الطلاب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ووجه عزيز فى بداية كلمته التهنئة لأسر الخريجين الذين كافحوا مع أبنائهم من أجل الوصول إلى هذا اليوم، لينطلقوا إلى خدمة وطنهم، معربا عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لكلية الحقوق والتى بدأت الدراسة بها فى العام الجامعى 2016/2015، والذى يدل على حجم المجهود الضخم الذى تم بذله خلال السنوات الماضية، مقدما شكره للدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق والذى تحمل مسئولية إنشاء الكلية خلال فترة رئاسته للجامعة، واستطاع رغم كل الصعوبات والمشكلات اتخاذ هذا القرار، الذى نجنى ثماره اليوم بتخريج الدفعة الأولى من أبنائنا الطلاب، كما وجه عزيز رسالة شكر أيضا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية الذين بذلوا قصارى جهدهم خلال سنوات الدراسة.

وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم تعيين ما لا يقل عن 8 معيدين من خريجى الدفعة الأولى التى يبلغ عددها 826 طالبا وطالبة.

ودعا الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الطلاب فى كلمته الطلاب بالالتزام بقسم المحاماة وأن يراعوا الله خلال ممارستهم المهنه، ولا ينقطعون عن الجامعة ويكونوا فى تواصل دائم مع أعضاء هيئة التدريس، وأن يستكملوا مسيرة الدراسة فى الدراسات العليا والبحث المستمر، فالخبرة العملية تأتى بالعمل والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال التخصص، موضحا أن التعليم فى تقدم مستمر، لذلك لابد من الخريج أن يحافظ على التعليم المستمر لتنمية مهاراته.

وأوضح الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية أن ما تشهده كلية الحقوق اليوم هو نتاج جهد وعطاء غير محدود من جميع العاملين بالكلية، الذين استطاعوا أن ينتجوا جيلا جديدا من المحامين لخدمة الوطن، مضيفا أن مصر تحتاج جهود أبنائها، فلابد من العمل باجتهاد منذ هذه اللحظة وهى يوم التخرج والانطلاق فى سوق العمل للوصول ببلدنا للتقدم والرقى.

وخلال الحفل وجه سامح عاشور نقيب المحامين رسالة لخريجى الدفعة الأولى عبر فيديو مسجل، تم عرضه أثناء الاحتفالية اعتذر فيها على عدم تمكنه من الحضور نظراً لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، حيث قال "كنت أتمنى التواجد بينكم، وأعتز بميلاد تلك الدفعة، وبالتواجد وسط أبنائى طلاب كلية الحقوق فى كل مناسبة وخاصة أنه يربطنى علاقة جيدة بالدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وأحد قامات التعليم فى مصر، والدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية".

وأكد عاشور، أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع جيل من الشباب على مستوى من الثقافة القانونية والعامة، مؤهلة للعمل فى الحقل القانونى، كمحامين وقضاة، وكذلك العمل فى عدة مجالات أخرى، وأوصى النقيب، الخريجين بالعمل فى المجال الذى يرغبون به، لأن محبة العمل هى أساس التفوق.

وفى نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة وعميد الكلية، الطلاب الأوائل والخريجين والعاملين بالكلية.























































