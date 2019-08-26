صور.. انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج.. محمد البديوى وكيلًا لمجلس الإدارة

سوهاج – محمود مقبول

أسفرت الانتخابات التكميلية لمجلس الشباب والرياضة بمركز شباب قرية شطورة، التابعة لمدينة طهطا، بمحافظة سوهاج، عن فوز محمد البديوى، بمنصب وكيل مجلس إدارة مركز شباب شطورة، وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب التصويت.

وأسفرت النتائج الأولية عن فوز محمد البديوى بـ 151 صوتًا من إجمالى 191 صوتًا، فيما حصل منافسه على 25 صوتًا فقط.

وأشار محمد البديوى إلى أنه سيبحث خلال الفترة المقبلة، أهم المطالب التى يحتاجها مركز الشباب، وسيضع أولويات النهوض بما يحقق تطوير ودعم المركز وفريق القرية.

وأكد "البدوى"، أنه سيعمل على النهوض بمركز شباب القرية من خلال الملعب والفعاليات والأنشطة القوية، مع تزويده بالأدوات والأثاث وصالات الجيم، وأجهزة الكمبيوتر.



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج



انتخابات مركز شباب شطورة بسوهاج