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صور.. افتتاح فرعين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر فى ليبيا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:54 م
صور.. افتتاح فرعين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر فى ليبيا افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا
كتب لؤى على

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افتتح فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ليبيا مكتبين فرعيين جديدين فى "وادي البوانيس" و"وادى الحياة " بالجنوب الليبي تحقيقاً لانتشار فروع المنظمة، فى كل أنحاء ليبيا والوصول لجميع الأزهريين والمسلمين بالمنطقة، والاستفادة المثلى من أنشطة وفاعليات المقر الرئيسى بالقاهرة ودولة ليبيا.
 
واستقبل القائمون على الفرع  فى البلدتين مديرى  الأمن وعمداء البلدتين ورئيسى مجلس الحكماء ومديرى مكتب الأوقاف والشؤون الأسلامية ورئيسى جهاز الأمن الداخلى وعدد غفير من أعيان والمشايخ والخطباء والوعاظ فى البلدتين وحفظة كتاب الله.
 
 وأشاد الجميع بالدور الكبير الذى يلعبه الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا في تأهيل الأئمة والخطباء والرفع من قدراتهم لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
 
تم تكليف الشيخ أحمد عبيده، رئيس مكتب الأوقاف بالبلدية برئاسة مكتب بلدية وادى البوانيس والشيخ خير الله الزين  رئيس مكتب الزكاة بالبلدية وهم من  خريجى الأزهر الشريف.
 
جدير بالذكر أن فرع المنظمة بليبيا يتبع له ثمانى  مكاتب فرعيين بليبيا فى مناطق " البيضاء، طرابلس، العجيلات، وادي الشاطئ، وادى عتبه، مرزق، وادى الحياة ، وادى البوانيس " ويقع المقر الرئيسي لفرع ليبيا فى منطقة سبها .
 
 
افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (1)
افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (1)

افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (2)
افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (2)

افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (3)
افتتاح فرعيين جديدين لمنظمة خريجى الأزهر بليبيا بوادى البوانيس ووادى الحياة (3)

 


ليبيا

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

طرابلس

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