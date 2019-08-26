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صحيفة اماراتية .. "الإتحادية للموارد البشرية" تمنح مرونة 3 ساعات لموظفى الحكومة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:04 م
صحيفة اماراتية .. "الإتحادية للموارد البشرية" تمنح مرونة 3 ساعات لموظفى الحكومة اطفال المدارس ارشيفية
وكالات

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً، حثت فيه الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى الاستفادة من سياسة العودة إلى المدارس، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، العام الماضي ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
 
ويأتي التعميم استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2/‏8و) لسنة 2018، بشأن سياسة العودة للمدارس، والصادر بناء على توصية من وزارة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والذي يضم ثلاثة محاور من شأنها أن تساهم في رفع مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع وبيئة العمل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها.
 
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية للتيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات.
 
وذكرت الهيئة أن سياسة «العودة إلى المدارس» تنص على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، والذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

الامارات

الاتحادية للموارد البشرية

العودة للمدارس

انصراف مبكر

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