حملات لرفع الإشغالات ومخلفات القمامة بشوارع بولاق الدكرور .. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة اللواء إيهاب رشاد، حملة لرفع كفاءة وصيانة الطرق والإشغالات منها، حيث تم رفع المخلفات من شارع جامع الصفا متفرع من شارع المساكن وتم تجريد وكنس الشارع ورفع البلدورات والاشغالات وإيداع المضبوطات مخازن الحى.

كما شن الحى عدد من الحملات بإشراف عبد الله نور، نائب رئيس الحى، لوقف أعمال البناء المخالفة بناطق الحى ومصادرة الابواب الحديدية الخاصة بالعقارات المخالفة وإيداعها مخازن الحى.

وفى السياق نفذ حى بولاق الدكرور، أعمال ترميم وإعادة بناء البلدورات بالجزيرة الوسطى بشارع المصرف، لتطوير الشارع، كما تم تركيب بلدورات بشارع محمد الامير المتفرع من شارع الاربعين .