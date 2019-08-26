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حبس مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر القديمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:17 م
حبس مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر القديمة محكمة-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما انتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
 
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من قسم مصر القديمة، يفيد بمصرع فرد أمن  بمحيط مسجد عمرو ابن العاص، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجنى عليه أسقطه قتيلا، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
 

جريمة قتل

مباحث القاهرة

مصر القديمة

مسجل خطر

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