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حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 156 ألف قطعة أدوات كهربائية مسروقة بالسلام

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:02 م
حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 156 ألف قطعة أدوات كهربائية مسروقة بالسلام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس صاحب مخزن لحيازته 165 ألف قطعة أدوات كهربائية مسروقة، داخل مخزن في السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 
 
وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين تحت قيادة العميد محمد رجائي، مدير الإدارة، من ضبط "ر. ع"، المسئول عن مخزن أدوات كهربائية يديره بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية، بدون بيانات تفيد ببلد المنشأ ومجهولة المصدر ومصنوعة من خامات رديئة، بمنطقة السلام.
 
وعثر بداخل المخزن على 165 قطعة أدوات كهربائية، عبارة عن "بريزة، شاسيه، مفتاح، جرس، كشاف، علبه، خليه، 20 ألف متر سلك حرارى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها".
 
 
 

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