حبس صاحبى ورشة ارتكبوا مخالفات تصنيع مشغولات ذهبية فى الجمالية

قررت نيابة الجمالية، حبس صاحبى ورشة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب مخالفات تصنيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح غير شرعية بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن "ا. م.ن " 48 سنة صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية بالجمالية، والسابق اتهامه فى القضية رقم 13011 لسنة 1999م الجمالية " أقلام مقلدة، ذهب مدموغ "، و"إ.ع. ج" 35 سنة شريك بذات الورشة ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذان من الورشة عملهما مكانا لمزولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على المضبوطات "5.244 كيلو جرام مشغولات ذهبية " أقراط، غوايش، خواتم، سلاسل " وجميعها مدموغة بأختام مقلدة، 65 قلما حديديا مقلدا (تستخدم فى تقليد الدمغات )، 2 مكبس حديدى، أدوات تصنيع عبارة عن ( جاكوش، مفتاح ربط، مفتاح النكيه، زردية، شفط ملقاط، مبرد حديدى، مقص حديدى ) 3 قاعدة سندال لتركيب المكابس، عدسة مكبرة، 2 سندال حديدى، ميزان كهربائى حساس حمولة 3 كيلو جرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.