جونسون: بريطانيا بإمكانها التكيف بسهولة مع "بريكست" دون اتفاق

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا يمكنها أن تتكيف بسهولة مع الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بدون التوصل لاتفاق، وسيكون السبب تعنت قادة الاتحاد الأوروبي، ويأتى ذلك مع مواصلة جونسون مقاومة الضغط المتزايد لتوضيح خططه الخاصة لكسر حالة الجمود بشأن (بريكست) .

وأضاف جونسون- خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين - " أعتقد أنه بإمكاننا أن نجتاز ذلك الأمر ، فهذه دولة عظيمة- المملكة المتحدة- يمكننا أن نتكيف بسهولة مع سيناريو (بريكست) بدون اتفاق".

وأوضح أنه يجرى العمل على تعزيز الاستعدادات لـ (بريكست) بدون اتفاق؛ لضمان أن تكون الأمور سلسة قدر الإمكان عندما يتم إجبار بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل بسبب تعنت القادة الأوروبيين .

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أن نقص الغذاء، أحد التهديدات التى تم عرضها فى وثيقة جديدة مسربة بشأن عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال خروجها من التكتل الأوروبى بدون اتفاق، يعد أمرا غيرمحتمل بدرجة كبيرة، كما قدم جونسون ضمانا بأن المرضى سيتمكنون من الحصول على أدوية بدون عوائق.

وأشار إلى أنه فى حالة إجراء (بريكست) بدون اتفاق، ستحتفظ بريطانيا بالتسوية المالية التى تبلغ 39 مليار إسترليني، والتى كانت اتفقت عليها رئيسة الوزراء البريطانة السابقة تيريزا ماي، مضيفًا أن تجنب هذا الأمر يرجع إلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.