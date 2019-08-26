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جامعة الأزهر: أكثر من 53 ألف طالب وطالبة سجلو رغباتهم بالمرحلة الأولى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:19 ص
جامعة الأزهر: أكثر من 53 ألف طالب وطالبة سجلو رغباتهم بالمرحلة الأولى تنسيق الازهر
كتب لؤى على

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كشف الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى المرحلة الأولى بلغ 53 ألف و 330 طالب وطالبة، حيث تم غلق باب التسجيل مساء أمس الأحد ،مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل مرة أخرى عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
 
يذكر أن نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفا و857 طالبا وطالبة، تقدم للامتحان فعليا منهم 116 ألفا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفا و 892 طالبا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفا و163 طالبا وطالبة ،ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألف و116 طالب.

 


تنسيق الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

تنسيق الازهر

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