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تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال رفض طلب التصالح

الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:00 ص
تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال رفض طلب التصالح مجلس النواب وبناء مخالف أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، باهتمام كبير من قبل المواطنين، خاصة وأنه يخص قطاع عريض من المجتمع المصرى، وحرص المشرع على تذليل العقبات أمام المخالفين، والتيسير عليهم فى اشتراطات التصالح فى المجالات التى سيشملها القانون، وذلك حتى يسهل تطبيق القانون على أرض الواقع، وفيما يلى نرصد الإجراءات المتبعة بعد قبول طلب التصالح، وحالة رفض الطلب والإجراءات المترتبة على رفض القرار:

"فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه فى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف".

 

 

 

 


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اليوم السابع بلس

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