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تعرف على كيفية سرقة 180 ألف جنيه من شقة طبيب بالهرم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:00 ص
تعرف على كيفية سرقة 180 ألف جنيه من شقة طبيب بالهرم سرقة شقة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة رجال المباحث، بقسم شرطة الهرم، لشقة طبيب سرقها مجهولون، واستولوا منها على مبلغ 180 ألف جنيه، عن أن اللصوص تمكنوا من الدخول، عبر كسر  الكالون الخاص بباب الشقة.

كما تبين من خلال معاينة الشقة الكائنة بمنطقة مشعل بالهرم، وجود بعثرة بمحتوياتها، وفتح خزينة الدولاب الخشبية، والاستيلاء على المبلغ المسروق منها.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية مرتكبى السرقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وذكر مصدر أمنى، أن مركز ملك الطبيب، خاص بعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، تعرض للسرقة سابقًا، على يد أفراد تشكيل عصابى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمركز.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طبيب "صاحب مركز طبى لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة" أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة.

وذكر مقدم البلاغ، أن اللصوص استولوا على ما يقرب من 180 ألف جنيه، من الشقة، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للقبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


سرقة شقة

سرقة شقة طبيب

قسم الهرم

امن الجيزة

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