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تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:59 م
تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمون المحبوسون بالقضية كلا من: أحمد عبدالرحيم، و رجب السيد، وعلي إبراهيم، ويوسف غنيم، وأحمد علي، وأحمد مصطفي، ومحمد مصيلحي، ومحمد السيد.

وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


حبس 8 متهمين

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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