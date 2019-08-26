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"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:03 م
"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط" فتاة العياط-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصدر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة قرارا بإخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين فى القضية.

 

وقال ممدوح عبد الجواد، المحامى، إن من حق النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهم الصادر من قاضى المعارضات، أو قاضى غرفة المشورة، وفى حالة استأنفت النيابة، يتم تحديد جلسة خلال 48 ساعة لنظر الاستئناف.

 

وتابع "عبد الجواد"، أنه حال استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل تتوقف إجراءات إخلاء السبيل، ولا يتم تسديد الكفالة المالية، لأن المتهم لن يستفيد من القرار لحين الفصل فى استئناف النيابة.

 

واضاف، أنه يتم نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، وحال رفضه يصبح قرار إخلاء السبيل وجوبيا، أما حال قبوله، يتم تجديد حبس المتهم. 

 

وقال عبد الجواد، إنه حال عدم استئناف النيابة على قرار إخلاء السبيل، يعتبر القرار نافذا ويسدد المتهم الكفالة المالية، وينهى كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله، ليغادر الحجز المودع فيه.

 


فتاة العياط

فتاة الشرف

العياط

سائق ميكروباص

اليوم السابع بلس

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