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بريطانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين جنيه إسترلينى للمساعدة فى إعادة تشجير غابات الأمازون

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:48 م
بريطانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين جنيه إسترلينى للمساعدة فى إعادة تشجير غابات الأمازون رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتقديم 10 ملايين جنيه إسترلينى للمساعدة فى إعادة تشجير غابات الأمازون، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع فى منتجع بياريتز بفرنسا.
 
ونقلت قناة (فرانس تى فى إنفو) عن الحكومة البريطانية، إعلانها - فى بيان صدر اليوم الاثنين، قبيل بدء أعمال جلسة (المناخ والتنوع البيولوجي) فى قمة "السبع"، والتى سيتم خلالها معالجة الوضع فى الأمازون والذى يسبب قلقا دوليا خطيرا - عن توفير تلك المساعدات لإعادة تشجير غابات الأمازون التى تعانى من حرائق متعددة. 
 
وقال جونسون "تابع الجميع احتراق غابة الأمازون، ولا يمكن الهروب من حقيقة الخراب الذى يلحق بالعالم الطبيعي".. وأضافت الحكومة البريطانية، فى البيان، "إنه سيتم توفير المساعدات البريطانية التى تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، أى ما يعادل 11 مليون يورو، على الفور للمساعدة فى إعادة تأهيل الغابات وتسكين المواطنين المتضررين من تلك الحرائق".
 
يذكر أنه وفقا لآخر الأرقام، فقد تم تسجيل97.531 حريقة غابات فى البرازيل منذ مطلع العام الجاري، أى أكثر من النصف فى منطقة الأمازون.
 
وتحت الضغط الدولي، بدأت السلطات فى البرازيل عملها فى منطقة الأمازون، حيث أرسلت طائرتين حربيتين من طراز "هيركولز 130-سي" قادرة على إلقاء ما يصل إلى 12 ألف لتر من المياه للمساعدة فى القضاء على الحرائق.
 

جونسون

بريطانيا

G7

حرائق الامازون

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