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انتهاء أعمال تنفيذ كوبرى شرويدة بتكلفة 320 مليون جنيه بالشرقية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:00 ص
انتهاء أعمال تنفيذ كوبرى شرويدة بتكلفة 320 مليون جنيه بالشرقية لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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يعد الزحام المرورى بمدنية الزقازيق، هو من أبرز المشكلات التى تؤرق المواطنين خلال السنوات الأخيرة، والتى تستهلك منه ساعات يومية للانتظار فى طابور مركبات يمشى بسرعة السلحفاة، بسبب ضيق الشوارع، حيث بادرت محافظة الشرقية بوضع حلول لهذه المشكلة، بعمل مجموعة كابرى وأنفاق ومحاور مرورية، والتى من آخرها كوبرى شرويدة الذى سيشهد النور خلال شهرين.

يؤكد محمد الصافى السكرتير المساعد لمحافظ الشرقية، أن الكوبرى سيعمل على فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى، موضحا أن الهدف من إنشاء كوبرى جاء للقضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائرى بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطى بنها وطنطا مع الطريق الدائرى للمدينة.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المشروع مقام على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبرى الجامعة وصولاً لمزلقان أبو حسين تنفيذ شركة المقاولات المصرية، والمرحلة الثانية من مزلقان أبو حسين وصولاً قبل لكوبرى الصدر تنفيذ شركة للمقاولات والتجارة، بتكلفة مبدئية 320 مليون جنيه، مضيفا لـ " اليوم السابع "، أن من المقرر انتهاء الأعمال خلال احتفالات العيد القومى من المرحلة الأولى التى تبدأ من عند الجامعة للأحرار وسيدخل الكوبرى مرحلة التشغيل التجريبى، وخلال أقل من شهرين آخرين ستنهى أعمال المرحلة الثانية وهى اتجاه الكوبرى من ناحية منيا القمح.

 وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع"، وأنه سيتم استغلال المساحة أسفل الكوبرى فى عمل ساحات انتظار للسيارات وحدائق صغيرة.

وقال غراب إن الزقازيق ستشهد تغيير خلال الشهور القادمة، وسيتم إعادة الوجه الحضارى والجمالى لها، مؤكدا أن مشروع تطوير المدينة دخل حيز التنفيذ، فقد تم افتتاح الشهر الماضى، مشروع ازدواج طريق أبوحسين طول كم وعرض 21 مترا بتكلفة 8 ملايين جنيه، ليمثل محور مرورى جديد يربط بين السيارات القادمة من اتجاه الأحرار والقادم من القاهرة ومنيا القمح مروراً بنفق أبو الريش وصولاً لداخل المدينة.

وأشار إلى أنه توفير 15 مليون للبدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الزقازيق وتشمل الأعمال صيانة وترميم مبنى مكتب صحة ثان بتكلفة 900 ألف جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف بلاط الإنترلوك لشوارع بطول 14 كم وبتكلفة تبلغ 12 مليون و900 ألف جنيه، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مياه قطر 4و6 بوصة بطول 4.700 كم بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بعدد من المناطق العشوائية بنطاق مدينة الزقازيق حى أول/ثان ذلك "كمرحلة أولى" بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من بنك الاستثمار الأوروبى.


الشرقية

اخبار الشرقية

كوبري شرويدة

تطوير الزقازيق

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