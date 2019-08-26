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النيابة تأمر بحبس سباك ضبط بحوزته مواد مخدرة وتمثال مزيف فى الحوامدية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:59 م
النيابة تأمر بحبس سباك ضبط بحوزته مواد مخدرة وتمثال مزيف فى الحوامدية تمثال أثرى-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سباك ضبط بحوزته مواد مخدرة شرع فى الاتجار فيها بالحوامدية،  وحيازته تمثال تبين أنه مزيف  4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية، اتجار " سيد. ع " سباك، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 50 جرام حشيش، و تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه أنه أثري.
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة، وبعرض التمثال على أحد مفتشى الآثار أفاد بعدم أثريته.
 
حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
 

تجاره الآثار

تجارة المخدرات

سباك

نيابة الجيزة

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